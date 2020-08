Lezioni outdoor, servizio pasti al banco e aule più grandi: ecco la riorganizzazione delle scuole a Riccione

Attualità

Riccione

| 15:48 - 31 Agosto 2020

Riorganizzazione della didattica a Riccione.

La Giunta di Riccione ha approvato la variazione di Bilancio di 130 mila euro per l'adeguamento delle strutture scolastiche di proprietà del Comune di Riccione, in vista della ripartenza delle lezioni e tenuto conto delle prescrizioni in materia anti Covid, come da linee guida governative. I fondi serviranno principalmente all'adeguamento delle strutture e all'acquisto di forniture necessarie a garantire il distanziamento in classe. Durante l'estate, l'amministrazione comunale ha incontrato più volte i dirigenti scolastici e, sulla scorta delle indicazioni da questi fornite, ha proceduto a stendere un piano d'azione per intervenire caso per caso. Un lavoro che ha coinvolto l'assessorato ai Lavori Pubblici, l'assessorato ai Servizi Educativi e quindi l'assessorato al Bilancio. I

n entrambi gli istituti comprensivi, Ic 1 e Ic "Zavalloni" sono stati eseguiti lavori di sistemazione ed eliminazione degli arredi non indispensabili per adeguare le aule alle normative nazionali.





Sono già terminati i lavori di adeguamento e ampliamento delle aule al plesso scolastico (elementari e medie) di San Lorenzo, dove Geat ha eseguito lavori strutturali. Sono state abbattute pareti in cinque classi delle elementari e cinque delle medie. I lavori sono terminati oggi con l'imbiancatura delle nuove pareti (foto in allegato). Eliminati la maggior parte degli arredi per far posto ai banchi distanziati. L'ampliamento ha comportato un guadagno di circa 10 metri quadrati per ogni aula. Una nuova pavimentazione all'ingresso della scuola primaria Annika Brandi, di via Portofino, è stata realizzata per garantire l'ingresso separato e distanziato degli alunni e quindi verranno utilizzati tutti i varchi all'istituto. In particolare è stata predisposta una nuova pavimentazione al cancello d'ingresso su via Finale Ligure. In totale saranno tre i cancelli disponibili.





Nuove attrezzature acquistate in particolare per il servizio pasti. Si tratta di carrelli e scaldavivande. In ragione del distanziamento infatti non saranno più i bimbi a lasciare il banco per prendere il pasto, ma verrà loro portato al posto (in classe o in mensa) con l'aggiunta quindi di attrezzature per addetti alla distribuzione.

Per quanto riguarda i banchi, anche per alle scuole di Riccione verranno forniti direttamente dal Ministero su richiesta dei dirigenti scolastici. I vecchi banchi quadrati (65x65) verranno sostituiti con banchi rettangolari (70x 50 di profondità) al fine di ottenere un maggior distanziamento laterale. Sempre nella scuola primaria, il servizio mensa non avrà il triplo turno. Si è deciso infatti, d'accordo con i dirigenti scolastici, di lavorare sugli spazi senza incidere sugli orari della didattica. Le due scuole più grandi, cioè i due plessi Brandi (dell'IC1) e Fontanelle (dell'IC "Zavalloni"), useranno l'Auditorium come mensa almeno fino a dicembre. La vecchia mensa del plesso Marina Centro sarà invece utilizzata come aula e quindi i pasti saranno serviti in classe. I giorni dei rientri per quei bimbi che non hanno il tempo pieno (pranzo a scuola tutta la settimana) non subiranno variazioni e rimarranno al martedì e al giovedì. In aula mangiano anche solo due classi di San Lorenzo (le altre in mesa) 4 classi alla scuola di via Alghero.

E' in corso l'organizzazione del trasporto scuolabus che il Comune di Riccione garantirà secondo le indicazioni nazionali.





Le scuole dell'infanzia di Riccione, direttamente gestite dal Comune, già forti delle esperienze con la scuola estiva e già pratiche di lezioni outdoor saranno dotate di nuovi e più confortevoli gazebo esterni, sistemati nei giardini, per garantire le attività didattiche all'aperto. Cinque i gazebo già acquistati e montati per l'inizio delle lezioni. Gli spazi esterni saranno gestiti sul modello della scuola estiva, quindi con aree separate divise per sezioni. Ogni sezione usufruire degli spazi in alternativa la mattina o al pomeriggio, mantenendo le stesse maestre. Le sezioni infatti non verranno raggruppate. Ciò comporterà l'assunzione per le scuole comunali di 12 tra maestre assistenti in più.





"E' stato un lavoro di squadra importante tra l'ufficio lavori pubblici, Geat e i servizi alla persona - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Abbiamo interessato Geat per i lavori che andavano subito affrontati dal punto di vista strutturale per essere in grado di avere aule adeguate per l'inizio della scuola. Un ringraziamento di tutta l'amministrazione va agli addetti Geat che hanno lavorato intensamente per

l'adeguamento delle strutture".





"Le nostre maestre hanno potuto verificare sul campo l'applicazione delle norme anti Covid già con le Dune e le piccola Dune del servizio educativo estivo - ha detto l'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra - . Devo dire che un aiuto importante al distanziamento e al vivere gli spazi, ci vengono dai giardini esterni delle nostre scuole dell'infanzia che saranno ancora più confortevoli con i nuovi gazebo".