Rimini, ecco le modalità di pagamento del canone Cosap, canone occupazione suolo pubblico

Attualità

Rimini

| 14:54 - 31 Agosto 2020

Scadenza pagamento Cosap.

Sono in corso di spedizione i bollettini postali per il pagamento del canone Cosap (Canone di Occupazione spazi ed aree pubbliche). Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 28 settembre 2020, mediante bonifico bancario all’IBAN IT55Q0306913298100000300127 o utilizzando l'apposito bollettino C.C.P. e per i possessori di carta di credito, PayPal e clienti BANCA INTESA anche mediante pagamento online all'indirizzo www.provincia.rimini.it - cosap e pagamenti on line.



Nei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o online indicare nella causale il nominativo del titolare della concessione e il numero della concessione riportato nella parte superiore del foglio contenente il bollettino postale.



Per ogni informazione chiamare i numeri 0541/716233 e 0541/716256 in orario d'ufficio o inviare mail a

cosap@provincia.rimini.it o tramite pec@pec.provincia.rimini.it.

L'Ufficio COSAP riceve esclusivamente previo appuntamento nella sede di via Dario Campana n. 64.