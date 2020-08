Minacce a Roberto Matatia, la solidarieta’e l’incoraggiamento del sindaco di Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

14:50 - 31 Agosto 2020

Minacce e insulti a sfondo antisemita via Facebook all’indirizzo di Roberto Matatia, noto scrittore locale di origine ebraica e candidato al consiglio comunale di Faenza nella lista del Pd. La città di Misano Adriatico ha un legame forte e significativo con la famiglia Matatia, alla quale il 25 aprile 2016 fa ha dedicato una piazza insieme a tutte le vittime della Shoah.

Piazza nella quale c’è una pianta a memoria di Camelia Matatia, morta ad Auschwitz insieme alla madre e dove anche nel gennaio scorso, Giorno della Memoria, a nome dei cittadini ho posato fiori freschi per ricordare tutte le vittime del genocidio e in particolare quelle romagnole.

Una storia, quella dei Matatia, raccontata nel libro ‘I vicini scomodi’ da Roberto Matatia, oggi impegnato nella sua Faenza per dare un contributo al progresso del territorio. Una candidatura alle prossime amministrative, come tutte le candidature, da accogliere sempre con favore, prima ancora di ogni dialettica politica, perché sono il segno di un impegno civico che va incoraggiato.

Invece c’è chi ha voluto esprimere nei suoi confronti, nella storia che rappresenta e che testimonia quotidianamente, atteggiamenti ignobili e minacce antisemite.



“Voglio dire a Roberto Matatia di non scoraggiarsi – afferma Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico - di sapere che tutta Misano è con lui e col suo grande impegno perché nulla si dimentichi, ma che tutto venga usato per trasmettere ai più piccoli i valori del rispetto totale per ogni donna ed ogni uomo.



Quanto a coloro che hanno voluto esprimere quelle parole orribili nei suoi confronti, mi auguro che vengano al più presto individuate e sottoposte a giudizio”.