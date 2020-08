Ultimo giorno per il posto di Polizia estivo della Questura a Bellaria: la visita del sindaco

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:51 - 31 Agosto 2020

Il posto di Polizia estivo di Bellaria.

Rimini a Bellaria Igea Marina. Operativo dallo scorso 7 luglio, il distaccamento ha visto impiegate sei unità a rotazione sul territorio più due a turnazione negli uffici di piazza Falcone e Borsellino 19.





In mattinata, la visita del Sindaco Filippo Giorgetti, che ha dapprima ricordato “l'impegno profuso dal Questore grazie al quale, anche in un’estate così particolare, non è mancato a Bellaria Igea Marina un presidio prezioso e rassicurante per la comunità residente e per i suoi ospiti. Un plauso quindi”, ha aggiunto il primo cittadino, “alle donne e agli uomini impegnati nel nostro distaccamento, provvidenziali quest’anno in diversi frangenti. Un ringraziamento particolare, a nome della città tutta, all’Ispettore Luciano Bonanni: prossimo alla pensione e nelle pieghe di una stagione resa particolare dal Covid-19 e dalle misure anticontagio annesse, ha con grande esperienza e professionalità contribuito a garantire la vivibilità e la qualità dell’esperienza turistica a Bellaria Igea Marina.”