Eventi top a Rimini nel mese di settembre. Ecco il programma completo

Eventi

Rimini

| 13:08 - 31 Agosto 2020

Panorama Riviera di Rimini.

Rimini si prepara a un grande settembre, per una coda di estate a pieno ritmo tra musica, arte, eventi sportivi internazionali e showcooking stellati.

A dare il via a questo mese davvero straordinario per quantità e qualità di proposte da vivere in sicurezza, il festival che fa incontrare world music, ballo e musica folk che vedrà sul palco di piazza Cavour quattro artisti in tre serate con il chitarrista americano Mark Ribot, il rap sui generis di Frankie hi-nrg-mc, la musica ribelle di Eugenio Finardi e la fisarmonica di Richard Galliano (Balamondo, 2-4 settembre, eventi gratuiti, solo su prenotazione). Si prosegue dall'11 al 13 settembre a Marina Centro con Rimini capitale italiana della bici per l'Italian Bike Festival, mentre in contemporanea i designer e artigiani di Matrioska si danno appuntamento sulla destra del porto per portare, negli ex magazzini Enel, tutta la loro creatività. Saranno due i week end di settembre dedicati al Moto Gp perché due saranno le tappe che si svolgeranno al Misano World Circuit, quelle dell’11-13 e 18-20 settembre che vedranno per molti giorni i riflettori puntati sul grande evento sportivo e sulla serie di eventi collaterali. Dal 16 settembre il teatro Galli ospiterà grandi star e nomi di prestigio con la 71esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana. Dal 18 al 20 settembre saranno invece protagonisti, per la prima volta nella piazza sull’acqua al borgo San Giuliano, gli “artigiani del verde” con le loro fioriture per Giardini D'autore. Grande finale con un doppio appuntamento all’insegna di arte, cibo e cultura l’ultimo weekend di settembre: il 24 settembre inaugura il Part-Palazzi dell’Arte Rimini, il nuovo sito museale che ospita la collocazione permanente di opere d’arte contemporanea donate alla Fondazione San Patrignano, mentre dal 25 al 27 settembre, accanto alle giornate di anteprima gratuita del Part, atterrerà in centro storico il circo 8 ½ dei sapori, per proporre una speciale edizione di Al Meni con showcooking stellati capitanati da Massimo Bottura, streetfood d’autore e mercati dedicati ai prodotti d’eccellenza del territorio.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma a Rimini a settembre:



Musica protagonista



Dal 2 al 4 settembre, le musiche più identitarie della Romagna si mescolano alle sonorità di grandi artisti italiani in Balamondo - World Music Festival.

Sul Palco di Piazza Cavour, artisti come Frank Hi-Nrg e Frank Ribot (2 settembre), Eugenio Finardi (3 settembre) e Richard Galliano (4 settembre), misceleranno le loro musiche a quelle di Mirko Casadei, uno dei maggiori rappresentanti della musica romagnola (info e prenotazione online obbligatoria www.balamondo.it )



Il 16 settembre, sarà invece la volta della grande musica sinfonica con il primo appuntamento della 71esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana. Ad aprire, una delle più importanti rassegne di musica classica del Belpaese, sarà Cecilia Bartoli, star mondiale del belcanto, al Teatro Galli con Les Musiciens du Prince – Monaco (info e programma: www.sagramusicalemalatestiana.it/)



Gli appuntamenti all’insegna delle due ruote

Dall'11 al 13 settembre Rimini diventa la capitale italiana delle due ruote con l'Italian Bike Festival, la più importante festa italiana per gli appassionati di ciclismo. Nel cuore di Marina Centro, in Piazzale Fellini, saranno allestiti oltre 45.000 mq di esposizione con 300 brand del settore, un tracciato off road per testare le novità del mercato e un'area interamente dedicata al ciclo turismo. (info e registrazione: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "italianbikefestival.net" claiming to be www.italianbikefestival.net/)

Sempre con le due ruote, ma spinte da poderosi motori e campioni mondiali di motogp, il doppio appuntamento nella Riders'Land Romagnola con due tappe di motomondiale. Il 13 settembre i centauri si affronteranno nel Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini, il 20 settembre sarà la volta del Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini.

Gli appassionati dei percorsi offroad dovranno invece aspettare lunedì 28 settembre per assistere alla Transitalia Marathon 2020. La manifestazione internazionale di mototurismo offroad permette di vivere l’atmosfera dei grandi rally in un evento non competitivo. (Info e registrazione: www.transitaliamarathon.com).



Dalle due alle quattro ruote, Rimini ospita la 30esima edizione del Gran Premio Nuvolari. La competizione automobilistica, riservata alle vetture d'epoca, taglierà il traguardo a Rimini, in piazza Tre Martiri, sabato 19 settembre. In piazzale Fellini, in serata, le auto stazioneranno esposte per il pubblico. (info: www.gpnuvolari.it/)



Gli artigiani del bello si danno appuntamento a Rimini



Due grandi appuntamenti dedicati al bello e realizzati da abili artigiani si susseguiranno in due affascinanti luoghi di Rimini.

Da venerdì 11 a domenica 13, nei vecchi Magazzini Enel alla destra del porto, gli artisti di Matrioska Lab Store esporranno le loro creazioni di Design in quello che è più di un mercato artigianale, ma una vera e propria esposizione che unisce teatro, musica, cucina, cinema, letteratura, pittura e grafica. (info: www.matrioskalabstore.it/ )



Dal 18 al 20 settembre saranno invece gli “artigiani del Verde”, i migliori vivaisti italiani, ad esporre le loro fioriture in Giardini D'autore.

L'evento dedicato al vivaismo torna a Rimini per una speciale edizione autunnale che si svolgerà in uno dei luoghi più affascinanti della città, la Piazza sull'acqua all'ombra del ponte di Tiberio.

Tre giorni che, insieme con l'esposizione vivaistica, vedranno fiorire luoghi della città, come il Borgo San Giuliano, con speciali installazioni floreali, visite guidate ed eventi.

> Arte e showcooking insieme pee l’ultimo weekend di settembre

Rimini, il 24 settembre dalle ore 17:00, inaugura il Part-Palazzi dell’Arte Rimini, il nuovo sito museale che unisce in un progetto unitario la riqualificazione a fini culturali di due edifici storici nel cuore della città e la collocazione permanente di opere d’arte contemporanea donate alla Fondazione San Patrignano.

L'inaugurazione dà il via a una nuova stagione culturale per la città e verrà accompagnato da un altro degli eventi che più caratterizzano Rimini, Al Meni.

Dal 25 al 27 settembre, il circo 8 ½ dei sapori, proporrà una speciale edizione nel cuore della città, in una Piazza Cavour trasformata dalle circensi atmosfere felliniane. La tre giorni, fatta di showcooking stellati, streetfood d’autore e mercati dedicati ai prodotti d’eccellenza del territorio, accompagnerà le giornate di inaugurazione del Part, che sarà visitabile sino a mezzanotte.