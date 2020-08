Da 45 anni innamorata di Riccione: turista premiata

Turismo

Riccione

12:57 - 31 Agosto 2020

Rosella Manzoni con il marito Andrea Magni,.

Da 45 anni è una turista affezionata della Perla Verde e venerdì è stata premiata dall'assessore al Turismo, Stefano Caldari, con la pergamena di Ambasciatrice di Riccione nel Mondo. Rosella Manzoni, per gli amici "Rosy", è una affezionatissima frequentatrice di Riccione dal 1975. Prima con gli zii alla Pensione Lara, poi all'Hotel Strand e infine all'Hotel Gemma. Solare e allegra, Rosy dice che non riesce proprio a stare lontana dall'atmosfera e dalla bella energia che "solo Riccione sa trasmetterle". E allora almeno due volte l'anno parte da Usmate Velate, dove abita e prenota le sue vacanze a Riccione. I suoi mesi preferiti sono giugno, agosto e settembre, ma torna in città anche in inverno. Infatti è da ben 15 anni che festeggia con il marito Andrea Magni, il Capodanno nella Perla Verde. Anche quest'anno ha già prenotato l'hotel e il soggiorno, per il prossimo dicembre. "Ho visto lo slogan della città, "Riccione il tuo star bene", ecco - ha detto Rosy - è proprio così che mi sento in qualsiasi periodo dell'anno io venga a Riccione. Io qui mi sento bene".