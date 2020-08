A Bellaria prosegue la rassegna concertistica "A Casa di Alfreso"

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:45 - 31 Agosto 2020

Monica Boschetti soprano.

Proseguono gli appuntamenti musicali della rassegna concertistica "A Casa di Alfreso", con le più belle arie d’opera e le canzoni napoletane interpretate da due grandi artisti: la soprano Monica Boschetti e il tenore Gianluca Pasolini.

Difficilmente una cornice è più adatta del Parco di Casa Panzini per cullare il pubblico con le più famose arie d’opera di fine ‘800 e dei primi del ‘900. Immaginate di entrare in un sogno che senza difficoltà vi porta a spasso nel tempo e nello spazio, fino a ritrovarsi nella notte di Pechino, quando il Principe ignoto attende il sorgere del giorno in cui potrà finalmente conquistare l'amore di Turandot, e intona il “Nessun Dorma” di Puccini; o nel bel mezzo del brindisi “Libiamo ne’ lieti calici” della Traviata di Verdi, passando dai duetti più struggenti della Bohème, fino alla “Musica Proibita” di Gastaldon e ai classici della tradizione napoletana.



“A Casa di Alfredo” è una rassegna di incontri musicali, letterari, teatrali e cinematografici, che si svolgono nel parco del Museo. Questa edizione si profila particolarmente ricca, e si avvale della collaborazione di numerosi soggetti del territorio. Il direttore artistico della rassegna concertistica è Luca Damiani, la cura organizzativa di “Entroterre Festival, cultura e territori in festival”.



Prestiti, contaminazioni, dialoghi con la tradizione per la gioia dei sensi.

La nostra idea di festival si basa sul principio che ogni forma musicale per sua natura si sviluppa dalla possibilità di comunicare con altre realtà e culture. Oggi, poi, la contaminazione e il concetto di prestito assumono una valenza costruttiva e creativa. Due sono le linee degli eventi in programma: la prima, più storica, denominata Tacadancer, cerca di dare una nuova luce alla storia del ballo emiliano-romagnolo, la seconda si fonda sulla ricerca di progetti di artisti locali più interessanti e più in linea con la nostra idea di festival.



Il Programma della Rassegna concertistica a Casa di Alfredo 2020 proseguirà poi con l'ultimo appuntamento mercoledì 9 settembre, ore 21,30

Bologna tra le corde con Antonio Straga Pede e Daniele Dall'Omo



Tutti gli spettacoli sono gratuiti