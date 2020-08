Maltempo, ancora al lavoro i Vigili del Fuoco in provincia di Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:36 - 31 Agosto 2020

Vigili del fuoco in azione. Immagine di repertorio.

Sono proseguiti per tutta domenica e si concluderanno nella giornata di oggi (lunedì) i lavori di rimozione alberi e piante caduti da parte dei Vigili del Fuoco di Rimini. Il maltempo di sabato notte ha causato diversi danni in provincia. I pompieri hanno lavorato incessantemente sia domenica in giornata che nella notte, intervenendo prima in situazioni più pesanti, poi in quelle meno pericolose. Il maltempo ha equamente colpito tutta la provincia, dalla collina alla riviera, e tanti sono stati gli interventi dei pompieri.