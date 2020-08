Calciomercato San Marino, Cosmos conferma il centrocampista Pari

Sport

Repubblica San Marino

| 10:39 - 31 Agosto 2020

Stefano Pari.

Tra i calciatori confermati dalla dirigenza della Società Sportiva Cosmos per la prossima stagione, c'è anche Stefano Pari.

Il centrocampista sammarinese, ex Murata, Domagnano e Cerasolo, afferma: "Sono molto felice di poter vestire anche il prossimo anno i colori della Cosmos, squadra del mio Paese dove ho passatogià diverse stagioni. Ringrazio molto il direttore sportivo Molinari, il tecnico Protti e la dirigenza per avermi confermato in rosa. Lottare per una maglia e i colori gialloverdi che sento sempre addosso, mi dà uno stimolo in più. Nella scorsa stagione abbiamo avuto ottime possibilità di conquistare la qualificazione ai playoff scudetto, ma purtroppo le problematiche legate all'emergenza coronavirus non ci hanno permesso di completare la stagione. Questo sicuramente ci ha penalizzati molto. Personalmente è stata una stagione difficile, fatta di tanti problemi fisici che mi hanno portato spesso a non poter rendere al massimo e a non essere a disposizione. Il prossimo anno dovrà essere quello del riscatto non solo per la Cosmos ma anche per me come calciatore".