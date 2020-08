Baseball: San Marino vince gara 2 a Collecchio

Sport

Repubblica San Marino

| 20:43 - 30 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Bella vittoria in gara2 a Collecchio per il San Marino Baseball. I Titani, impegnati nella seconda partita del trittico rinviata a oggi per l’abbondante pioggia caduta ieri in Emilia, hanno finito per vincere 13-0 accumulando la dose di punti nella parte centrale di gara dopo un inizio non così semplice. Sugli scudi Ale Maestri, 5 inning con 7 strike out, e Federico Celli, che mette a segno l’ottavo fuoricampo stagionale e batte a casa cinque punti. Fuoricampo da tre anche per Angulo: per lui quattro punti battuti a casa. Per San Marino 13 punti con 8 valide, di cui 6 sono extra base.

Si diceva di un inizio non semplice ed è quello che è accaduto. Sul monte emiliano c’è un Acerbi che elimina i primi otto battitori affrontati e arriva in scioltezza a due out e basi vuote nel 3°. Il nono però va in base: è Di Fabio, che tiene vivo l’inning guadagnandosi la base ball. Stessa cosa Pulzetti, quattro ball anche per lui. Poi la prima valida sammarinese di giornata, un singolo di Caseres che buca gli interni, e vale l’1-0. L’attacco ospite prende ritmo e il successivo doppio tra gli esterni di Celli scrive a tabellone il 3-0.

Sul monte del San Marino Baseball c’è un Maestri dominante che nei suoi cinque inning concede pochissimo: un singolo e una base ball. L’attacco intanto prosegue a essere incisivo e il vantaggio aumenta. Al 4° il punto del 4-0 è merito del doppio di Giovanni Garbella e del singolo di Angulo. Il 6-0, al 5°, porta la firma di Reginaato, che batte un doppio dopo le basi ball a Caseres e Celli.

Al 6° arriva il big inning, con i due fuoricampo di Celli e Angulo, entrambi da tre punti (12-0). Infine, il 13-0 al 7°, battuto a casa da Beccari dopo il doppio di Monello. Sul monte, dopo le cinque riprese di Maestri, ottime cose anche da parte di Luca Di Raffaele e Nicola Garbella, entrambi con due strike out e nessun arrivo in base. Finisce 13-0.



COLLECCHIO BC – SAN MARINO BASEBALL 0-13



SAN MARINO: Pulzetti ss (0/4), Caseres (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (1/2), Celli ec (2/3), Reginato es (1/3), G. Garbella ed (1/3), Angulo dh (2/3), Monello r (1/2), Di Fabio (Beccari 0/1) 3b (0/2).

COLLECCHIO: Battioni ss (0/3), Valenti ec (0/3), Benetti (Bellini 0/1) 3b (0/2), Scalera (Melegari 0/1) 1b/2b (1/1), Lori dh (0/3), Calasso es (0/2), Alfieri (Coffrini 1b) 2b (0/2), Mazza r (0/2), Trolli ed (0/2).

SAN MARINO: 003 126 1 = 13 bv 8 e 1

COLLECCHIO: 000 000 0 = 0 bv 1 e 0

LANCIATORI: Maestri (W) rl 5, bvc 1, bb 1, so 7, pgl 0; Lu. Di Raffaele (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; N. Garbella (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Acerbi (L) rl 3.1, bvc 4, bb 3, so 1, pgl 4; Bertolini (r) rl 2.2, bvc 3, bb 6, so 0, pgl 8; Lama (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Celli (3p. al 6°) e Angulo (3p. al 6°); doppi di Celli, Reginato, G. Garbella e Monello.

ARBITRI: Macchiavelli (casa), Radice (prima), De Notta (terza).