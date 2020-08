Fabio Felline vince a Cesenatico il Memorial Marco Pantani Gp Sidermec

Sport

Cesenatico

| 19:48 - 30 Agosto 2020

L'arrivo, foto Bettini.

Vittoria in volata di Fabio Felline (Astana Pro Team) nel Memorial Marco Pantani – Gp Sidermec, davanti all’inglese Ethan Hayter (Team Ineos) e al bielorusso Aleksandr Riabushenko (UAE Team Emirates). Per Felline, torinese classe 1990, si tratta del bis in questa gara, già vinta nel 2012. È il primo atleta ad iscrivere per due volte il suo nome nell’albo d’oro della gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici con la collaborazione del Panathlon Club Cesena del presidente Dionigio Dionigi e del vice Pino Buda, nel ricordo dell’indimenticato e indimenticabile Pirata di Cesenatico.



L’edizione di oggi, partita da Castrocaro Terme e Terra del Sole con 146 corridori, si è animata subito dopo il via, grazie ad una fuga di cinque uomini: Alexander Evans (Circus Wanty - Gobert), Kenny Molly (Bingoal WB), Matus Stocek (Beltrami Tsa - Marchiol), Matteo Rotondi (Work Service Dynatek Vega) e Tommaso Rigatti (Colpack Ballan), ripresi dal plotone dopo 60 chilometri. Al km 85 escono in tre: Lorenzo Rota (Vini Zabù KTM) Mattia Bais (Androni Sidermec) e Alessandro Tonelli (Bardiani CSf Faizanè). Al km 150 vengono raggiunti da Manuele Boaro (Astana), Alessandro Covi (UAE Emirates), Jacopo Mosca (Trek Segafredo), Simone Ravanelli (Androni Sidermec), Jefferson Cepeda (Caja Rural) e Jhonatan Narvaez (Team Ineos). A trenta chilometri dall’arrivo il gruppo però va a chiudere, anche se Mosca e Covi hanno la forza per rilanciare e restano al comando fino a dieci dal traguardo. Dopodiché, forte di circa 35 unità, il plotone non lascia spazio ad altri tentativi e si arriva così alla volata vincente di Felline.



La gara sarà trasmessa in differita questa sera dalle 21.25 su Raisport.



Il prossimo impegno organizzativo del GS Emilia sarà, da Martedì 1 settembre a Venerdì 4, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali (programma – clicca qui)