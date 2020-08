Braccio incastrato nell'impastatrice, bimbo liberato dai Vigili del Fuoco

Cronaca

Riccione

| 18:24 - 30 Agosto 2020

I vigili del fuoco in azione nella piadineria.

Un bambino è rimasto incastrato con il braccio nell'impastatrice: è quanto successo oggi (domenica 30 agosto) in una piadineria di Riccione. Il piccolo si trovava nel laboratorio quando ha appoggiato il braccio sul macchinario, non all'interno del cestello. Ma il movimento di esso ha spostato il braccio, che è rimasto incastrato nella colonna di sostegno del macchinario. I vigili del fuoco, intervenuti, hanno liberato il bambino, che è stato affidato al personale del 118 per il trasporto in ospedale, al fine di accertare se siano presenti lesioni al braccio.