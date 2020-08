FOTO: alberi caduti a Rimini per il forte vento. Tanti interventi di Anthea e protezione civile

Attualità

Rimini

| 15:46 - 30 Agosto 2020

Auto sotto l'albero caduto in via Flavia Casadei.

A Rimini sono stati diverse le alberature che hanno registrato danni, senza conseguenze per le persone, dai primi accertamenti. Tutto dovuto a causa del forte vento che ha investito il territorio nella notte (tra il 29 e il 30 agosto). E’ stato attorno alle quattro che si sono raggiunte le maggiori velocità toccando il picco di 6,3 m/s, dopo aver soffiato forte per tutta la giornata di sabato come registrato dal servizio di allerta regionale.



Le squadre d’Anthea e della Protezione civile sono intervenute in diverse zone della città per mettere in sicurezza le situazioni creatisi come in via Flavia Casadei, dove è rimasta seriamente danneggiata un'auto, via Ovidio, via Puccini, via Gorizia, via Destra del porto, piazzale Federico Fellini, via Orsoleto ed anche nel parco XXV Aprile dove un grosso ramo si è staccato in prossimità del campo di calcio.



Le previsioni dell’Allerta regionale prevedono condizioni di marcata

instabilità anche per la giornata di lunedì 31 agosto per la presenza di

un minimo di pressione in quota in spostamento dal Tirreno verso l'Adriatico settentrionale. Dalla mattina sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in Appennino, con possibili fenomeni più intensi su quello centro-orientale. Sulle zone di pianura centro-orientali durante il pomeriggio e in serata sarà possibile la formazione di celle temporalesche localmente intense con probabilità di forti raffiche di vento. Anche la formazione di temporali sul mare potrà determinare un temporaneo aumento della ventilazione con raffiche lungo la fascia costiera nella sera-notte.