Emozioni sulla spiaggia di Riccione all'Alba con la voce di Cristina Donà

Attualità

Riccione

| 14:16 - 30 Agosto 2020

Foto Daniele Casalboni.

Dentro una vertigine che danza canta Cristina Donà in Universo, uno dei pochi brani che la cantautrice è riuscita a regalare al pubblico di Riccione questa mattina all’alba. E si è trattato davvero di un regalo, incastonato tra il sole rosso che sorgeva tra le onde del mare soffiate dal vento forte e un cielo nero illuminato dai fulmini: una vertigine che ha danzato sui passi del coreografo Daniele Ninarello e sulle note di questa artista straordinaria e generosa, accompagnata dal musicista e compositore Saverio Lanza.



Un nuovo progetto, Perpendicolare, portato sulla spiaggia riccionese per la rassegna Albe in controluce, un’anteprima speciale di Riccione TTV Festival, manifestazione biennale dedicata ai rapporti tra il teatro e le altre arti performative a cura di Riccione Teatro.



L’incanto dell’alba e di questo “concerto danzato” è stato purtroppo interrotto dal maltempo ma tra gli applausi e il calore del pubblico che sicuramente non dimenticherà un’emozione così potente e uno scenario così spettacolare.



Domenica prossima, il 6 settembre, l’appuntamento (ore 6, spiaggia 19, ingresso libero) è con Cesare Picco, pianista e compositore di fama mondiale, accompagnato da tre danzatori DanceHaus Company in Rituale per una nuova alba, uno spettacolo dove lo scenario gioca un ruolo ancor più centrale. Adattata appositamente per la spiaggia di Riccione, la performance di Cesare Picco è infatti un rito collettivo, celebrato in riva al mare con un pianoforte e tre danzatori a piedi nudi (Samira Cogliandro, Cristian Cucco e Giovanni Leone). Picco è il direttore raffinato e sofisticato di un’orchestra che abbraccia tutti gli elementi naturali: la sabbia, la pietra e l’acqua, simbolo di rinascita in cui la coreografia s’inabissa per lasciare spazio allo spettacolo dell’aurora. Un viaggio musicale e sensoriale al termine della notte.



La sera prima dello spettacolo, l’eclettico concertista vercellese racconterà questo suo progetto a Villa Mussolini, in un talk con Simone Bruscia e con il responsabile della sezione danza del TTV, Lorenzo Conti (sabato 5 settembre, ore 21, ingresso libero fino a esaurimento posti). Durante l’incontro verrà presentato anche il romanzo d’esordio di Picco, Sebastian (Rizzoli 2019), avvincente rivisitazione della vita di Johan Sebastian Bach.