| 12:51 - 30 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Ieri pomeriggio (sabato 29 agosto) i Carabinieri hanno intercettato in via Bellini, a Coriano, un'automobile rubata: una Opel con targa sammarinese che era stata trafugata a metà aprile a danno di una religiosa, congregata a una casa per disabili del territorio corianese. Alla guida c'era un 53enne napoletano, senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato. L'uomo risulta ora indagato per ricettazione.