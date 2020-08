Cattolica: cinque minorenni rapinati da una baby gang

Cronaca

Riccione

| 12:48 - 30 Agosto 2020

Ancora una baby gang in azione in Riviera, questa volta a Cattolica: nella notte tra sabato e domenica (tra il 29 e il 30 agosto) una comitiva di cinque minorenni, residenti in Riviera, stavano percorrendo viale Italia in sella a biciclette, quando nei pressi di un locale sono stati bloccati dalla baby gang, formata da giovani con accento campano. Prima la scusa, con la richiesta di cambiare denaro, poi le minacce e l'aggressione. I malviventi hanno portato via 70 euro e le biciclette di proprietà di un albergo. Uno dei cinque ragazzi aggrediti ha riportato lievi lesioni: sui fatti indagano i Carabinieri.