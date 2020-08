Chiuso il locale Musica di Riccione: niente mascherine e rispetto distanziamento

Cronaca

Riccione

| 12:43 - 30 Agosto 2020

Il patron del "Musica" di Riccione aveva riorganizzato il locale, a seguito delle disposizioni governative, e proprio ieri (sabato 29 agosto) dava il via alla seconda fase: "Musica Lounge", convertendo gli spazi all'aperto del giardino da sala di ballo a luogo di ristorazione, con intrattenimento musicale. I Carabinieri sono però intervenuti rilevando violazioni alle normative in vigore, relativamente al mancato rispetto del distanziamento sociale e all'uso di mascherine. Le plurime violazioni hanno fatto scattare sanzioni e anche la chiusura dell'attività per 5 giorni.