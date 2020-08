Calcio sammarinese: la Cosmos vince il memorial Della Valle superando 4-2 il Faetano

Sport

La rosa della Cosmos 2020-21.

La Società Sportiva Cosmos vince la quarta edizione del "Memorial Guido Della Valle", un classico del calcio estivo sammarinese volto a omaggiare la figura dello storico direttore sportivo del Faetano.

Ieri pomeriggio (sabato 29 agosto) gli uomini di mister Protti, al campo sportivo "Guido Della Valle" di Faetano, sono infatti riusciti ad avere la meglio sulla formazione locale al termine di una gara molto equilibrata.

Assoluto protagonista l'esterno d'attacco gialloverde e uno degli ex di turno Marseljan Mema, autore di una tripletta. Di Fabio Giovagnoli l'altro gol messo a segno dalla Cosmos; le reti di Roberto Neri, per quattro stagioni punta del club di Serravalle, e Manuele Pasolini hanno invece reso sicuramente meno amara la sconfitta al Faetano.

La dirigenza della Società Sportiva Cosmos, dopo questa bella esperienza, non solo ringrazia il direttivo della Società Calcio Faetano per l'organizzazione e l'accoglienza davvero impeccabili ma si dice assolutamente disponibile a partecipare al prossimo "Memorial Guido Della Valle".