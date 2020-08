FOTO Forte vento nella notte nel riminese, rami e alberi caduti dalle raffiche

Cronaca

Novafeltria

| 09:25 - 30 Agosto 2020

Via Rino Molari a Novafeltria, nella gallery i giardini pubblici in piazza Vittorio Emanuele.

Vento forte e pioggia: la perturbazione annunciata si è abbattuta nel riminese provocando violenti rovesci con alberi sradicati e vari danni, dal mare all’entroterra. A Novafeltria un albero è caduto su un’auto nei pressi dei giardini pubblici, e altri si sono abbattuti invadendo l’asfalto in via Rino Molari, all’altezza della caserma della Polizia Stradale. Arbusti sradicati anche a Riccione, al parco pubblico, in viale Bernini, in via Presanella e in via Alessandria: in queste zone si è reso necessario l’intervento della Polizia locale e dei vigili del fuoco.

Sono una cinquantina le unità dei vigili del fuoco attualmente all’opera, interventi che riguardano per lo più alberi e rami caduti e cavi dell’elettricità tranciati.