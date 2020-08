Cronaca

Poggio Torriana

| 22:20 - 29 Agosto 2020

Sabato pomeriggio (29 agosto), i Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti per il recupero di un cagnolino accidentalmente caduto in un dirupo sul territorio comunale di Poggio Torriana. Fortunatamente il quadropede non ha riportato ferite durante la caduta, ma data l’impervietà del territorio non riusciva a risalire. Sono state usate tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) con una manovra di calata e recupero in sicurezza.