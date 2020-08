Al via il controesodo delle vacanze: traffico intenso e code

Attualità

Rimini

| 15:00 - 29 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Il traffico è in intensificazione rispetto alle prime ore di questa mattina, segnala Viabilità Italia, soprattutto lungo la dorsale adriatica della A14 in direzione nord, senza tuttavia particolari criticità alla circolazione. Code a tratti si segnalano in A1 direzione nord tra Firenze Scandicci ed il bivio A1-Variante e tra Parma e Fidenza, in A14 direzione nord tra Val di Sangro e Porto Sant'Elpidio, tra Rimini e Cesena e tra Bologna Fiera e bivio A14/diramazione Ravenna. Traffico intenso ma regolare sulla rete stradale e autostradale in gestione Anas.