Auto si immette sulla Strada Provinciale 13 e si scontra con la bicicletta di un cicloamatore

Cronaca

Cesena

| 12:36 - 29 Agosto 2020

Il ciclista ferito a terra.

Incidente questa mattina (sabato 29 agosto) sulla Strada Provinciale 13 in via Canella, a Borghi, su un tragitto molto frequentato dai cicloamatori: uno di loro, un 75enne di Savignano sul Rubicone, stava pedalando in direzione Santarcangelo, dal Ponte Uso, quando una Passat Bianca si è immessa sulla Strada Provinciale 13, da via Canella, centrando la bicicletta. Il ciclista si è ferito lievemente, riportando diverse escoriazioni. L'automobilista si è fermato regolarmente a prestare soccorso e sul posto sono giunti una pattuglia della Polizia Municipale e il personale del 118.