Francesco Bellarmino conquista il Trofeo del Gelso al circolo Tennis Venustas

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:27 - 29 Agosto 2020

I finalisti del Ct Venustas con l'arbitro Roberto Baldissari.

Francesco Bellarmino sale sul gradino più alto del podio nel Trofeo del Gelso, il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Il 3.2 portacolori del Ct Cesena, testa di serie n.16, ha battuto in finale venerdì sera per 0-6, 7-6 (6), 10-8 il 3.1 Lorenzo Valdinoci (Pol.2000 Cervia), n.2 del seeding, che ha condotto agevolmente fino al 6-0, 4-2, poi ha subito un calo che ha permesso il rientro nel match di un brillante Bellarmino che ha lottato su ogni palla fino al successo finale. Una finalissima molto intensa, giocata davanti ad una bella cornice di pubblico, arbitrata dal giudice di sedia Roberto Baldissari. Al termine le premiazioni effettuate dalla presidente Elisa Vandi. Con il torneo di 3°, che ha ottenuto un notevole successo, va in archivio una notevole stagione organizzativa per il Circolo Tennis Venustas.