Campionati italiani di nuoto: grandi soddisfazioni per la Polisportiva Riccione

Riccione

| 12:00 - 29 Agosto 2020

La squadra della Polisportiva Riccione.

La Federazione Italiana Nuoto ha pubblicato i risultati e le classifiche dei Campionati Italiani di Categoria e per il Nuoto Riccione, sezione della Polisportiva Comunale Riccione, i risultati sono stati più che soddisfacenti, anche pensando ai lunghi mesi di stop dell’attività agonistica.



Argento a pochissimi centesimi dall’oro, per Gabriel Gardini nei 100 farfalla Juniores maschi e per lui anche un ottimo 6° posto nei 200 farfalla, poco davanti al compagno di squadra Diego Delbianco che ha chiuso al 9° posto. Top ten tra gli Juniores per Giacomo Alessandri, doppio 5° posto nei 50 e 100 rana e 6° nei 200; per Thomas Valenti 6° nei 50 e 8° nei 100 dorso.



Nella categoria Ragazzi, bronzo per Leonardo Rossi nei 100 dorso, per lui anche il 5° posto nei 200 e l’8° nei 100 stile libero. Riccardo Semprini, anche lui tra i Ragazzi timbra il 7° posto negli 800 stile libero.



Samanta Mazzoni, che in questa occasione si era cimentata in gare diverse dalle solite, chiude sesta nei 200 stile libero Seniores.

Ottimo risultato anche nella classifica a squadre, con la sezione Juniores maschi guidata da Alessandri, Gardini, Valenti e Delbianco al 7° posto. Nella classifica nazionale assoluta 18° posto per il settore maschile, seconda squadra dell’Emilia Romagna.



Molto soddisfatto il direttore tecnico della Polisportiva Comunale Riccione, Paolo Zuntini che commenta: “Sapevamo che i ragazzi erano andati bene e aspettavamo queste classifiche per conferma. C’è un po’ di rammarico per quei pochi centesimi che avrebbero regalato il titolo a Gabriel Gardini e a Leonardo Rossi, che ha chiuso al terzo posto ad un decimo dal primo, nonostante fosse il più giovane. Anche Giacomo Alessandri ha sfiorato la medaglia nei 100 rana, tra l’altro nuotando al Sette Colli un tempo inferiore. Molto buoni il 7° posto di Riccardo Semprini negli 800 stile libero e il 6° di Samanta Mazzoni nei 200 stile libero, a ridosso di atlete con molta più esperienza di lei in quella specialità. Diego Delbianco conferma di essere tra i migliori specialisti dei 200 farfalla in vasca lunga anche al suo primo anno di categoria Juniores. La posizione in classifica maschile Juniores e assoluta è l’ennesima conferma dell’ottimo lavoro svolto e del livello di questo gruppo di atleti ancora molto giovani. Soddisfazioni che fanno il paio con quelle arrivate in precedenza dal Sette Colli, valido quest’anno come Campionato Italiano Assoluto, che ha visto in vasca Alessandri, Gardini, Mazzoni e Valenti, con il personale di Alessandri nei 100 rana e il 17° posto italiano alla sua seconda esperienza agli Assoluti, per Valenti nei 50 farfalla e per la più esperta del gruppo, Samanta Mazzoni, che ha migliorato il suo personale stagionale sia nei 100 che nei 200 rana, gara quest’ultima che le è valsa il 12° posto finale”.