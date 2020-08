Fiamme nella notte a Coriano in un capanno, crolla parte del tetto

Cronaca

Coriano

| 11:56 - 29 Agosto 2020

Vigili del fuoco in azione (immagine repertorio).

Vigili del fuoco in azione nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, a Coriano, nella frazione di Ospedaletto. Erano circa le 21 quando i pompieri sono giunti sul posto per spegnere un incendio divampato, per cause ancora da accertare, in un capanno agricolo di circa 180 metri quadri. Durante le fasi di spegnimento è crollata una parte del tetto, circa 70 metri quadri. I vigili hanno dovuto operare fino alla mezzanotte per avere ragione delle fiamme. Ingenti i danni, il capanno è stato infatti dichiarato inagibile.