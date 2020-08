Lavori al parco mare nord: cambia il percorso della linea 4 fra Rivabella e Viserbella

Attualità

Rimini

| 11:43 - 29 Agosto 2020

Da lunedì modifiche alla linea 4.

Da lunedì 31 agosto la linea 4 di Start Romagna, in servizio fra Rimini e San Mauro Mare, nel tratto fra Rivabella e Viserbella subirà delle modifiche fra le fermate 12 di via Coletti e la 26 di Viserbella, in prossimità dell’intersezione con via Borghesi.



In entrambi i sensi di marcia il nuovo tragitto vedrà il bus transitare sulle vie Coletti-XXV Marzo-Sacramora-Pinzi-Curiel-Marconi-Popilia-SS16-Grazia Verenin-Borghesi. La variazione deriva dalla ripartenza dei lavori al Parco Mare Nord.



Sul tragitto precedente, fra le fermate 12 e 26, AMR e Comune di Rimini hanno organizzato un servizio di collegamento con un ‘trenino turistico’ gestito da una società privata che consentirà il collegamento fra la rotatoria di via XXV Marzo 1831 e l’intersezione con via Borghesi. Il servizio sostitutivo percorrerà le vie Mazzini e Domeniconi e, lungo il percorso, effettuerà tutte le fermate previste fino a prima di questa modifica della linea 4.



Il servizio garantito dal ‘trenino turistico’ avrà i seguenti orari: dalle 7.00 alle 23.00 nei giorni feriali e festivi, a partire dal 14 settembre dalle 7.00 alle 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni festivi.