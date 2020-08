Rimini, stessa spiaggia, stesso mare: fedeltà da record per Ursula Mirwa e la sua famiglia

Attualità

Rimini

| 11:34 - 29 Agosto 2020

La famiglia di Ursula Mirwa.

Nozze di diamante con Rimini per Ursula Mirwa dalla Germania, fedele cliente della Riviera di Rimini dagli anni ’60, da quando il Nord Europa si riversava in massa sulle coste della Romagna. Ogni anno ininterrottamente la signora Ursula e il marito Horst hanno trascorso le loro vacanze estive a Rimini, e così hanno fatto anche le tre generazioni a seguire. Anche ora che il marito non c’è più, infatti, la signora Ursula non rinuncia al suo consueto soggiorno di tre settimane a Rimini, in compagnia delle figlia e della nipote. Anche la più giovane della famiglia segue le orme dei nonni: a Rimini ha trascorso la sua prima vacanza appena nata e ancor oggi torna in compagnia del fidanzato. Quella tra la famiglia e la Romagna è quindi un legame solidissimo, tanto che nel giorno dell’ultimo saluto al marito Horst, scomparso qualche anno fa, la famiglia ha scelto di far risuonare le note di Romagna Mia.





Testimonianza di questo amore per la Riviera è anche l’amicizia che ancora lega la famiglia Mirwa all’albergatore Paolo Semprini che li ha conosciuti nel lontano 1980, quando era gestore di un albergo a Marebello. Da allora la famiglia ha sempre seguito Semprini, soggiornando nei vari alberghi da lui gestiti. L’albergatore oggi ha interrotto l’attività, ma il rapporto con la famiglia continua: un esempio di ospitalità che si trasforma in vera e profonda amicizia.

Già premiata dall’amministrazione comunale in occasione delle nozze di rubino e d’oro con la città di Rimini, quest’anno la signora Ursula ha battuto ogni record e Paolo Semprini insieme all’amministrazione comunale hanno voluto portare un ringraziamento particolare per questi 60 anni di fedeltà a Rimini.