Sport

Rimini

| 11:29 - 29 Agosto 2020

Filippo di Perna.

Scatta oggi (sabato 29 agosto) alle 11 il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti, il 1° trofeo “Pleion-Climaservice” (1.500 euro di montepremi). Sono 52 gli iscritti, in cima al seeding i 2.4 Lorenzo Michele Iftimie, il riminese Alberto Morolli (Tc Riccione), Anthony Turchi, giocatore in grande ascesa, il 2.4 imolese Filippo Di Perna (Tc Faenza) ed il 2.5 Leonardo Dell’Ospedale, come Turchi allievo della Galimberti Tennis Academy. Tra i giocatori del Circolo con la miglior classifica al via sicuramente il 2.7 Massimiliano Zamagni, maestro proprio al Ct Cicconetti, ed il 2.8 Massimiliano Agnello. Sorteggiati intanto i tabelloni di 4ª e 3ª categoria, in quest'ultimo le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Matteo Peppucci, portacolori proprio del Ct Cicconetti, Luca Cramarossa, Antoine Barbieri, Nicolas Spimi e Nicola Ravaioli. Nel tabellone di 4° teste di serie nell’ordine ai 4.1 Paolo Raffaelli, Daniele Bracci, Matteo Vaccari, Giacomo Baffoni, Orazio Fazio e Francesco Buono.

Si profila dunque un finale di stagione di grande rilievo tecnico per il Club riminese che, dopo l’Open maschile, organizzerà anche il torneo nazionale Veterani Over 45-55 e Lady 40.