Esplosione nella notte a Montescudo, bancomat assaltato, ladri in fuga a mani vuote

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 11:26 - 29 Agosto 2020

Bancomat esploso (Foto repertorio).

Un boato nella notte ha spaventato gli abitanti di Montescudo, nella frazione di Taverna: qualche minuto prima delle 3 infatti ignoti malviventi, utilizzando una miscela esplosiva, con la “tecnica della Marmotta” - che prevede l'utilizzo di uno speciale aggeggio fatto apposta per far detonare il tutto - hanno assaltato lo sportello bancomat della filiale “Riviera banca”. Non sono però riusciti a prelevare il denaro e si sono dati alla fuga a bordo di un’auto scura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’accaduto. La deflagrazione ha provocato lievi danni alla struttura circostante.