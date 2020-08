Scuole Bellaria, sindaco rassicura: "spazi adeguati per riapertura in sicurezza"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:57 - 28 Agosto 2020



L'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina traccia il punto sui lavori di adeguamento degli istituti scolastici in vista della riapertura del 14 settembre. Ieri (giovedì 27 agosto) si è tenuta una conferenza di servizi di oltre quattro ore, che ha coinvolto tutti gli uffici dedicati: patrimonio, scuola, trasporti, mensa, tre dirigenti, oltre al sindaco Giorgetti e all'assessore alla scuola Adele Ceccarelli. Sul tavolo, gli ultimi perfezionamenti che interesseranno la definizione dei tempi prolungati, delle mense e degli stessi trasporti; "ribadendo nuovamente che si tratta di servizi per i quali la Città di Bellaria Igea Marina vedrà impiegate risorse adeguate per garantire continuità in condizioni di sicurezza", spiega l'amministrazione comunale in una nota. Sulla mensa gli uffici comunali hanno già comunicato alle direzioni scolastiche che saranno pronti ad avviare il servizio nel momento in cui sarà da queste richiesto: la data indicata in conferenza dei servizi è quella di lunedì 5 ottobre.



GLI SPAZI. L'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina rassicura sull'adeguatezza di aule e spazi: "Come già riferito, nelle scorse settimane ed in sinergia con le direzioni scolastiche, sono stati compiuti una serie di sopralluoghi presso tutte le scuole; da questi, è nato un quadro di interventi strutturali, che seguono tutte le opere di manutenzione avvenute in precedenza durante il periodo estivo, che consentirà di riprendere l’attività didattica nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19". Prevista l'installazione di gazebo per permettere l'aumento della superficie coperta nelle fasi di ingresso e uscita delle scuole.