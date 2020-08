Torna il festival astronomico all'osservatorio Copernico di Saludecio

Eventi

| 16:49 - 28 Agosto 2020

Alcuni volontari dell'osservatorio Copernico di Saludecio (foto da Facebook)..

Una tre giorni in compagnia di pianeti, stelle e asteroidi presso l’Osservatorio Astronomico "N.Copernico" di Saludecio (via Pulzona 1708), grazie alla manifestazione "Asteroid Day 2020", dal 28 al 30 agosto.



Sarà un tradizionale appuntamento tra ricercatori e collezionisti, con l’esposizione di rari e spettacolari campioni di meteoriti, provenienti da tutto il mondo. Durante i tre giorni, dalle 17 alle 24, si potranno ascoltare dal vivo o in diretta Skype i massimi esperti del settore ed assistere a laboratori davvero interessanti, come l’approfondimento sulla ricerca di veri meteoriti con tanto di metal detector, oppure come assistere alla creazione di una cometa.



Nelle ore diurne sarà possibile guardare il sole attraverso un telescopio solare dotato di filtro H-Alfa. Dalle 21, spazio poi alle osservazioni con telescopi di pianeti ed oggetti di "profondo cielo". Quindi l’ultimo appuntamento estivo con l’Osservatorio (aperto tutto l’anno il sabato sera dalle 22) e la sua equipe di esperti si terrà sabato prossimo 5 settembre in piazza Sant’Amato a Saludecio a partire dalle ore 21, per un’altra notte a guardar le stelle.