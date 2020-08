I risultati dei giovani atleti sammarinesi al Meeting di Atletica Leggera a Misano

Sport

Repubblica San Marino

| 16:23 - 28 Agosto 2020

Lorenzo Michelotti, Sofia Bucci, Giulia Orsi, Margherita Zafferani.

Ieri (giovedì 27 agosto) si è svolto il Meeting di atletica leggera a Misano Adriatico. I giovani atleti del Gruppo Podistico Atletico San Marino si sono messi in luce con ottime prestazioni sui 400m. Ha iniziato Sofia Bucci, con una gara velocissima corsa in seconda corsia, con le altre atlete davanti come punto di riferimento. A metà gara, il cronometro ha segnato 27’’88. La ventiduenne sammarinese teneva bene il ritmo e finiva in spinta con il tempo finale di 1’01’’31, migliorandosi di oltre 1 secondo. Nella batteria successiva, le compagne di squadra Giulia Orsi e Margherita Zafferani sono state protagoniste di una gara di carattere. Partenza cauta e passaggio a metà gara a 31 e 32 secondi. Giulia ha corso in quinta corsia e a 150 metri dal traguardo ha superato l'atleta che aveva davanti: 1’05’’48 il tempo finale. E' stata seguita dalla Zafferani, che ha festeggiato 16 anni con il record personale di 1’06’’72. Sempre sul giro di pista Lorenzo Michelotti ha dimostrato anche lui grinta, correndo in testa tutta la gara e migliorandosi di un secondo : 55’95 è la sua nuova migliore prestazione personale.

Infine, sui 60 metri categoria ragazze, Eleonora Gaidella ha esordito nelle competizioni ufficiali con un 11’00 netto.