A fine settembre pronti i primi cinque campi del nuovo centro tennistico di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 16:13 - 28 Agosto 2020

Incontro tra Giorgio Galimberti e il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Incontro tra Giorgio Galimberti e il sindaco di Cattolica Mariano Gennari per valutare lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo centro tennistico della Regina, in via Leoncavallo. Presenti anche gli atleti della Galimberti tennis accademy, Davide Liberati, Filippo Tombesi e Davide Brunetti, in partenza per le qualificazioni ai campionati Italiani Under 16 di Bolzano. L'obiettivo è concludere i lavori del primo stralcio, per l'utilizzo dei cinque campi in terra rossa, prima della fine di settembre.