Il sammarinese Sergio Barducci nominato Cavaliere dal Presidente della Repubblica

| 13:55 - 28 Agosto 2020

Sergio Barducci.

Una lunga e prestigiosa carriera giornalistica arricchita in questi anni dall'attività di scrittore, sono valsi a Sergio Barducci l'onoreficenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia.



La comunicazione, giunta in queste settimane, ufficializza l'intenzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di dar seguito alla segnalazione di Guido Cerboni, Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di San Marino.



La motivazione è particolarmente significativa: "Per aver contribuito a rafforzare una identità linguistica e culturale condivisa che rende unica e speciale la relazione tra Italia e San Marino".



Un riconoscimento al "ruolo di testimone autorevole e garbato delle vicende politiche, economiche e sociali sammarinesi ed italiane, ma anche i sentimenti di sincera amicizia e forte attaccamento all'Italia".





L'Ordine della Stella d'Italia fu fondato nel 1947 da Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica italiana; rappresenta una distinzione di assoluto prestigio per quei cittadini stranieri che hanno acquisito meriti particolari nei loro rapporti con l'Italia nella promozione di relazioni amichevoli e di cooperazione tra i rispettivi Paesi d'origine e l'Italia.