Bambino si smarrisce in viale Regina Margherita: soccorso dalla Polizia e affidato alla madre

Cronaca

Rimini

| 13:51 - 28 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Ieri pomeriggio (giovedì 27 agosto) la Polizia di Rimini ha posto al settaccio parchi e giardini pubblici, concentrandosi in particolar modo sulla zona sud. Tra le attività si è segnalato il salvataggio di un bambino di 5 anni. All'altezza del civico 153, in viale Regina Margherita, una pattuglia è stata fermata da una madre che, mentre era intenta a fare acquisti in negozio, aveva perso di vista il figlio. Il piccolo è stato ritrovato al civico 115, a circa mezzo km di distanza dal punto di partenza, visibilmente spaventato, e riaffidato alla donna.



PUSHER IN MANETTE. Intorno alle 15, all'altezza del parco Regina Margherita, una Volante ha notato due ragazzi impegnati in una compravendita di droga, nella fattispecie cocaina: lo spacciatore, un 31enne albanese, è stato così arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti; la droga e la somma di 226 euro, ritenuta il provento dell'attività illecita, sequestrate.