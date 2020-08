La biblioteca di San Giovanni in Marignano compie 40 anni: tante sorprese per la festa

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:34 - 28 Agosto 2020

Una sala della biblioteca di San Giovanni.

La biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano nasce nel 1980 per volontà dell’allora Sindaco Bigucci e dell’Amministrazione comunale tutta. Il progetto era quello di offrire un centro aggregativo e polo culturale alla città. A questo era destinato il piano primo dell’ex scuola media, dove si trova tuttora. Da quella data ha continuato con la sua vocazione ed oggi si distingue particolarmente per la sua sezione locale, streghe e per quella bambini e ragazzi, che vengono coinvolti anche con tantissime iniziative.



I mesi di lockdown hanno permesso di accrescere il pubblico digitale grazie ai volontari che hanno fatto compagnia ad utenti adulti e giovani con tantissimi contenuti. Ora la Biblioteca è riaperta, con le limitazioni del caso ed un patrimonio che sta notevolmente crescendo: la chiusura all'utenza ha infatti permesso al personale di dedicarsi alla catalogazione, tanto da portare il patrimonio complessivo a quasi 17 mila testi a disposizione degli utenti marignanesi e di tutto il Polo romagnolo. Per celebrare i quarant'anni di ricorrenza è in programma un evento speciale nell'ambito della rassegna Itinerari Letterari, l'incontro con Dacia Maraini, grande autrice della letteratura contemporanea. In quell'occasione verranno promosse anche altre iniziative celebrative.



Il nostro comune ha nel frattempo richiesto i fondi per l'acquisto di libri: la biblioteca potrà fare affidamento su un contributo di 5 mila euro che dovrà essere utilizzato per incrementare il patrimonio librario. Si tratta di una cifra davvero importante che permetterà di valorizzare la collezione in maniera significativa.



Nell'ambito della condivisione di questa importante possibilità per il nostro territorio, vogliamo condividere con la cittadinanza marignanese e non solo questa opportunità: ci piacerebbe infatti che le persone suggerissero libri da acquistare per la nostra Biblioteca.



Chiunque voglia approfittare di questa possibilità può mandare una mail entro il 09 settembre con l'elenco dei testi suggeriti a biblio@marignano.net. I suggerimenti verranno poi valutati dal personale della biblioteca e a fine settembre verrà comunicato l'elenco dei testi acquistati. Si accettano suggerimenti di testi di narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, di argomento locale… con l’obiettivo di fare acquisti di vari generi e tipologie per andare incontro ad un pubblico vario per età ed interessi di lettura.