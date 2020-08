Dagli scavi in piazza Malatesta spuntano fuori nuovi reperti archeologici

Attualità

| 13:19 - 28 Agosto 2020

Scavi archeologici a Castelsismondo (foto di repertorio).

Le attività di scavo condotte con l'alta sorveglianza della Soprintendenza archeologica nell'ambito del cantiere di Piazza Malatesta - stralcio del progetto per la realizzazione del nuovo Museo Fellini - hanno portato alla luce solo pochi giorni fa nuovi ritrovamenti archeologici. I reperti appena emersi, come da consueta procedura concordata con la Soprintendenza e messa in atto in occasione dei ritrovamenti più e meno recenti, saranno sottoposti ai necessari approfondimenti già dalla prossima settimana.