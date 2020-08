Per l'UlisseFest a Rimini vietate bevande in bicchieri o bottiglie di vetro

Attualità

Rimini

| 13:15 - 28 Agosto 2020

Con una propria ordinanza il Comune di Rimini, in occasione dell' UlisseFest, ha vietato la vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri, bottiglie o confezioni di vetro. Una disposizione adottata, come sempre avviene per simili eventi, per evitare che la vendita di bevande nei contenitori in vetro possa rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone a causa dei frammenti di vetro sparsi per strada in caso di rottura o uso improprio delle bottiglie.



Il divieto riguarda qualsiasi forma di vendita per asporto - compreso l'esercizio dei distributori automatici, le attività o le somministrazione di bevande - di qualsiasi recipiente di vetro, che siano bottiglie, bicchieri o altro, nel raggio di 150 metri dall'area di Piazza Cavour - dalle ore 17,00 alle ore 24,00 dei giorni 28, 29 e 30 agosto 2020. Un divieto che si estende anche all'accesso nelle aree delle manifestazioni, con recipienti e contenitori di vetro, durante gli orari di svolgimento della stessa.



Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine, oppure di somministrare il consumo delle bevande in vetro, solo all'interno dei locali.