Bonus sport, a Rimini l’assessore Brasini lancia la proposta "Adotta un playground"

Attualità

Rimini

| 13:11 - 28 Agosto 2020

Il playground appena terminato in via Cuneo.

Sono stati appena ultimati ma sono già utilzzati a pieno ritmo i nuovi playground del centro sportivo di via Cuneo, che si aggiungono a quelli già riqualificati o interessati da lavori di adeguamento al centro del piano di interventi pensato per potenziare l’impiantistica sportiva della città di Rimini, indoor e outdoor, che sarà sempre più centrale nelle politiche di promozione dello sport.



“Già nella primavera scorsa, nel periodo più duro della pandemia, avevamo iniziato a ragionare sulla necessità di pensare ad una nuova fruizione degli spazi outdoor – sottolinea l’assessore Gian Luca Brasini – L’attività sportiva all’aperto è parte della filosofia che accompagna il percorso di sviluppo della città e il nuovo modo di vivere gli spazi urbani, basti pensare alle palestre a cielo aperto del Parco del Mare o le tantissime iniziative di quest’estate che hanno portato yoga, pilates e altre discipline nei parchi, alla Darsena, in spiaggia. Questo modo di vivere lo sport deve proseguire anche oltre la stagione estiva e ancor di più oggi, alla luce delle esigenze emergenti legate alla sicurezza e alla tutela della salute della comunità. Il Comune di Rimini sta compiendo uno sforzo importante sull’impiantistica sportiva, riuscendo in questi ultimi anni a intervenire con opere di ristrutturazione e adeguamento su oltre il 60% degli ottanta impianti comunali, sia indoor - a partire dalle palestre scolastiche – sia outdoor. Tra gli ultimi penso ai nuovi campi di rugby, baseball e tennis a Rivabella i cui lavori sono praticamente conclusi e che a giorni riconsegneremo alla città. Ma sono ancora tanti gli spazi che possiamo e vogliamo potenziare, proprio per ampliare le possibilità degli sportivi di allenarsi e allo stesso tempo per dare maggiori opportunità alle associazioni sportive, alle prese con difficoltà di gestione e incombenze che rischiano di metterle in ginocchio. In questa direzione potrebbe diventare fondamentale l’apporto dei privati, sulla scia ad esempio di quanto avvenuto con la partnership Technogym-Comune per l’area wellness aperta nel primo tratto del Parco del Mare e una spinta potrebbe arrivare dallo sport bonus, provvedimento inserito nella legge di Bilancio e che prevede un credito di imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.



Con l’arrivo di settembre mi piacerebbe lanciare una chiamata pubblica, "adotta un playground", invitando quindi i privati ad affiancare il Comune per far vivere gli spazi e i campi all’aperto sparsi su tutto il territorio. Un esempio tra tutti potrebbe il campetto da calcio accanto allo skatepark del Parco Ausa o altri campetti a Viserba, tutti progetti che potremmo candidare al Bonus. Potrebbe essere un’opportunità per contribuire non solo alla cura di questi spazi di quartiere – conclude l’assessore Brasini ma anche a creare comunità e condivisione, a partire dai ragazzi ma non solo, in piena sicurezza”.



Ammontano a circa 2 milioni gli investimenti sugli impianti della città messi in campo per la prossima stagione sportiva. Per citarne alcuni, la manutenzione e le migliorie del palasport Flaminio (400mila euro), il pattinodromo di via Aleardi (157 mila euro), le palestre scolastiche (Rodari, Panzini, Bertola, Lambruschini, Ferrari, Sforza, Fellini) e la riqualificazione del nuovo centro sportivo ex Waldorf con 3 campi illuminati da paddle, più uno spazio polivalente inserito nel più ampio progetto del Parco del mare (167 mila euro). Per quanto riguarda i grandi impianti, è stata completata la manutenzione dell’erba sintetica dello Stadio Romeo Neri, che ad agosto ha ottenuto l’omologazione FIFA (FIFA quality Pro 10), mentre è in programma nelle prossime settimane la riqualificazione degli spogliatoi del Palazzetto Flaminio.