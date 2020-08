Ciclismo: annullata l'edizione 2020 della Granfondo Via del sale

Sport

Cervia

| 13:01 - 28 Agosto 2020

Salta l'edizione 2020 della granfondo Via del sale.

L'emergenza Covid-19 ha fatto saltare altre due importanti manifestazioni sportive del territorio romagnolo. Sono state infatti annullate dagli organizzatori le "Strade bianche del sale Fantini Club", inizialmente in programma il 6 settembre, e la Granfondo "Via del sale Fantini Club" dell'11 ottobre. L'intenzione è di riproporre le due gare ciclistiche per il 2021: gli organizzatori hanno già individuato le date, il 18 aprile 2021 per la Granfondo e il 5 settembre 2021 per le "Strade bianche del sale". Tutti gli iscritti alle edizioni del 2020, annullate, saranno ammessi di diritto alle gare nel 2021.



La nota degli organizzatori



Ci abbiamo provato fino all’ultimo, a continuare a lavorare per regalarvi due eventi che potessero finalmente riportarvi sulle vostre biciclette, fianco a fianco, a pedalare sulle nostre amate strade di Romagna.



Tutti avevamo bisogno di ripartire, di riscoprire la nostra passione per gli eventi, le emozioni che ci attraversano quando saliamo in sella e iniziamo a pedalare, insieme.



Eppure anche noi dobbiamo fermarci, almeno per un po’, di fronte a questo avversario implacabile che continua a tenere il mondo con il fiato sospeso.

Le condizioni in continuo mutamento e l’incertezza che ne deriva, le comprensibili preoccupazioni delle autorità locali che ci invitano alla prudenza, le rigide misure imposte agli organizzatori dai protocolli federali che snaturerebbero il clima di festa e condivisione che da sempre contraddistingue le nostre manifestazioni, ci obbligano ad annullare i nostri due eventi programmati nelle prossime settimane: le Strade Bianche del Sale Fantini Club del 6 settembre e la Granfondo Via del Sale Fantini Club dell’11 ottobre.



Dopo tante riunioni, confronti e dibattiti con il nostro staff, le più alte competenze del settore, le istituzioni e le autorità locali, siamo giunti, davvero con grande rammarico, a questa sofferta decisione.

Mai avremmo voluto darvi questa notizia, ma la situazione attuale, con i dati della diffusione del virus ancora in crescita, ci obbliga ad un atto di responsabilità verso voi atleti, il nostro staff di volontari, i nostri partner e il nostro territorio.



Ci fermiamo, quindi, ma il nostro impegno continua.

Ci rimboccheremo le maniche e ricominceremo a lavorare per voi già nei prossimi giorni, con in testa due obiettivi ben chiari:

- 18 aprile 2021: 24° Granfondo Via del Sale Fantini Club

- 5 settembre 2021: 2° Strade Bianche del Sale Fantini Club

Date che ci auguriamo di poter confermare nei prossimi mesi, durante i quali monitoreremo costantemente l’evolversi della situazione.



Siamo sicuri che se ognuno farà la sua parte il prossimo anno potremo tornare a vivere i nostri eventi di ciclismo come una festa, nel magnifico clima di condivisione e divertimento di sempre, con sorrisi pieni e tanta voglia di pedalare e stare insieme. Finalmente vicini.



Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete dimostrato in queste settimane e per i vostri messaggi di comprensione e amicizia, sappiamo che anche per voi è davvero difficile vivere questi momenti ma presto torneremo a fare quello che più amiamo: pedalare insieme.



Tutti gli iscritti ai nostri eventi avranno automaticamente l’iscrizione valida per le date del 2021.

Per quanto riguarda le iscrizioni effettuate tramite i circuiti vi invitiamo a prendere direttamente contatti con i responsabili del circuito.



Non vediamo l’ora di tornare a pedalare con voi.

A presto.