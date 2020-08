Quinta tappa dell'Esperimento della felicità, tanti giovani ai casting di Riccione

Attualità

Riccione

| 12:38 - 28 Agosto 2020

Le giudici del casting the Happiness experiment.

Un altro grande successo per i casting The Happiness Experiment, il tour che tra luglio e agosto ha fatto tappa nelle più prestigiose località di mare dello stivale per scoprire e realizzare i sogni degli italiani.



Ieri (giovedì 27 agosto) teatro del casting è stato il Samsara Beach di Riccione, spettacolare location balneare nel cuore della Riviera Romagnola. Sono state tantissime le adesioni di giovani emiliani tra i 18 e 40 anni, che di fronte ad una giuria qualificata hanno raccontato la loro grande ambizione in campo artistico e professionale. I candidati sono arrivati anche da fuori Regione, decisi a mettersi in gioco per regalarsi la grande occasione. Ballerini, cantanti, attori, personal trainer, aspiranti scrittori, imprenditori rampanti, ognuno con un talento e grande voglia di arrivare al successo.



Più che un semplice casting, un esperimento sociale rivolto a persone determinate, decise a realizzare le proprie ambizioni nei più svariati campi: dal mondo dello spettacolo a quello culturale, per passare al settore sportivo, economico, sociale e molto altro ancora.



The Happiness Experiment, questo il nome del tour, selezionerà i candidati più meritevoli, a cui sarà regalata una chance più unica che rara: disporre senza alcun onere di tutto il supporto necessario per riuscire a far decollare il proprio progetto e realizzare il desiderio di una vita.