VIDEO 35enne trovato morto in una colonia abbandonata a Rimini, l'allarme di un clochard

Cronaca

Rimini

| 12:03 - 28 Agosto 2020

Un giovane di 35 anni senza fissa dimora, probabilmente di origini africane, è stato trovato morto questa mattina nella colonia abbandonata dell'Enel di viale Regina Margherita a Bellariva di Rimini. L'allarme è stato lanciato da un convivente, un clochard che si era accorto attorno alle 8.30 di questa mattina che il ragazzo aveva smesso improvvisamente di respirare. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e auto medicalizzata ma, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso e avvertire i carabinieri. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare il corpo: potrebbe trattarsi di uno straniero già noto alle forze dell'ordine. Da un primo accertamento non sono emersi segni di violenza.



All'interno della struttura abbandonata sono stati trovati giacigli di fortuna in mezzo a sporcizia e degrado, questo a pochi passi dalla spiaggia. Un altro segnale d'allarme da una zona fragile, dalla quale emergono difficoltà sociali di vario genere che le forze dell'ordine, assieme all'amministrazione, stanno cercando di risolvere.