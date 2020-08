Sport

Rimini

| 11:51 - 28 Agosto 2020

Alberto Morolli.

Scatta sabato il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti, il 1° trofeo “Pleion-Climaservice” (1.500 euro di montepremi). Sono 52 gli iscritti, in cima al seeding i 2.4 Lorenzo Michele Iftimie, il riminese Alberto Morolli (Tc Riccione), Anthony Turchi, giocatore in grande ascesa ed il 2.5 Leonardo Dell’Ospedale, questi ultimi due allievi della Galimberti Tennis Academy. Tra i giocatori del Circolo con la miglior classifica al via sicuramente il 2.7 Massimiliano Zamagni, maestro proprio al Ct Cicconetti, ed il 2.8 Massimiliano Agnello. Si profila dunque un finale di stagione di grande rilievo tecnico per il Club riminese che, dopo l’Open maschile, organizzerà anche il torneo nazionale Veterani Over 45-55 e Lady 40.