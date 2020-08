Rimini Calcio, il presidente Rota smentisce la notizia della cessione di quote sociali

Sport

Rimini

| 11:20 - 28 Agosto 2020

Alfredo Rota presidente del Rimini FC.

Il presidente del Rimini FC Alfredo Rota comunica che, contrariamente a quanto scrivono alcuni mezzi di informazione, «non vi sono in corso attività volte alla cessione delle quote sociali o volte alla modifica dell’attuale organigramma sportivo. Da tempo si rileva che certi organi di informazione diffondono notizie non rispondenti al vero e che creano oggettivo disturbo e danno al corretto svolgimento dell’attività societaria in un delicato periodo temporale volto alla predisposizione e realizzazione di un progetto stabile di rilancio del calcio riminese con al centro il settore giovanile».



La Rimini FC comunica infine che «non saranno più tollerate iniziative volte a creare danno al corretto e sereno svolgimento dei programmi sportivi societari».