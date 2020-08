Incendio in piena notte nella lavanderia di un hotel di Torre Pedrera, evacuati gli ospiti

Cronaca

Rimini

| 10:05 - 28 Agosto 2020

Notte insomme e momenti di iniziale paura per gli ospiti di un hotel di Torre Pedrera a Rimini dopo che attorno alle 4 del mattino un piccolo incendio si è sviluppato nel locale lavanderia al piano interrato. Il sistema di allarme ha tirato giù dal letto tutti gli ospiti e la procedura di sicurezza li ha fatti correre tutti in strada mentre in via San Salvador accorrevano i vigili del fuoco. Ci sono volute circa 4 ore di intervento per spegnere interamente le fiamme e mettere in sicurezza l'intero ambiente, permettendo il rientro in camera attorno alle 7 del mattino, dopo le opportune verifiche circa il ritorno in condizioni di normalità e sicurezza. Sul posto anche due autoambulanze e auto medica del 118 e due pattuglie della polizia di Stato.