Un week-end ricco di musica, enogastronomia, cinema: l’estate non sta finendo! Ecco cosa fare

Rimini

| 11:59 - 28 Agosto 2020

Gli eventi dal 28 al 30 agosto.

L’estate non è finita! Infatti la voglia di divertimento si respira nell’aria e tanti sono gli appuntamenti che offre il calendario per questo week-end, da vivere rigorosamente in sicurezza. Se non sapete ancora cosa fare, abbiamo pensato di darvi qualche idea. Buon week-end.





MANIFESTAZIONI E MUSICA ALL’APERTO





L’estate di Riccione prosegue nel segno della cultura, con un concerto alle prime luci del giorno: Cristina Donà, esponente di punta del nostro miglior cantautorato, sarà all’arena di spiaggia 17/19 alle 6 di mattina (ingresso gratuito) questa domenica, con Perpendicolare, nuovo progetto realizzato insieme al coreografo Daniele Ninarello e al compositore Saverio Lanza. QUI tutte le info.



Proseguono a San Leo gli appuntamenti con “Andrà tutto in.. Musica” la rassegna musicale estiva all'ombra della bellissima fortezza di uno dei borghi più belli d’Italia.

Venerdì 28 Agosto appuntamento in Piazza Dante Alighieri alle 21.00 con il concerto del duo “Two for the road” composto da Beppe Ardito (voce e chitarra) e Paolo Sgallini (voce, chitarra e ukulele



Ancora musica rock domenica 30 agosto alle 21 con la tribute band Radio Kom. Nella spettacolare ambientazione del Parco Belvedere di San Leo arriva la band tributo a Vasco Rossi che farà rivivere le canzoni immortali del rocker di Zocca.



A Misano Brasile, nel Parco del Sole, alle 21:30 andrà in scena lo spettacolo “Srars night”, a cura di First Animazione. In Piazza della Repubblica, invece, l’orchestra “Roberto Polisano” porterà in scena il suo ricco repertorio musicale. Sempre in Piazza della Repubblica, sabato sera alle 21:30, è in programma lo spettacolo “The best of season” e domenica si terrà il “Welcome Fireshow” (ore 22.00).



Montefiore a tutto rock. Sabato 29 agosto all'Arena Raciti saranno protagoniste le band giovanili del territorio con Rocca Rock, un evento nato per dare spazio ai giovani musicisti e permettere loro di esprimersi attraverso la loro musica. Quest'anno si svolgerà la seconda edizione nell'Arena Raciti, il giardino ai piedi della Rocca Malatestiana. QUI le info.



Domenica 30 Agosto dalle 21.15 si farà festa al parco urbano del Conca con il concerto di Ala Ganciu, Stella e Marco Giorgi e il quartetto di Rimini Classica dedicato ai più piccoli (ma anche a tutti i genitori che si sentono eterni bambini). Un viaggio in musica alla scoperta delle sigle dei cartoni animati più belli: Lupin III, Ufo Robot, Capitan Harlock, Occhi di Gatto, Jeeg Robot d’Acciaio, Daitan III, Lady Oscar, Heidi, Candy Candy, Belle e Sebastien, l’Ape Maia, Pollon, Uomo Tigre, Anna dai capelli rossi, Kiss me Licia. QUI le info.



Un’orchestra composta da 30 elementi e le più grandi colonne sonore di sempre: è questo “Morricone History”: una produzione Stage11 interamente dedicata al premio oscar Ennio Morricone, in anteprima nazionale venerdì 28 agosto alle 21.30 all’arena di Cattolica.



A chiudere gli appuntamenti musicali alla Colonia Bolognese saranno alcuni dei più importanti musicisti del panorama riminese come Daniele Maggioli e Marco Mantovani, che insieme a Dany Greggio e molti altri daranno vita a un concerto inedito, che rispecchierà il sentimento di questo saluto alternando canzoni leggere e notturne ad altre velate ora d'ironia ora di malinconia.



L'arena all'aperto di Poggio Berni ospiterà sabato prossimo (29 agosto) la seconda parte dello spettacolo dedicato a Mogol e Lucio Battisti, con più di venti successi scritti nel periodo 1972 - '80 eseguiti dal vivo dal gruppo AnimaLibera. QUI le info.



Sabato 29 agosto dalle ore 19 nella Piazzetta Lacuadra dell'Orto di Rimini (via Lucio Lando, 109) Laura Gramuglia presenterà il suo libro “Rocket Girls” (Fabbri Editori) insieme alla cantautrice e scrittrice riminese Elisa Genghini. Modera la direttrice artistica Chiara Raggi.





ENOGASTRONOMIA



Torna a Rimini il Food Truck Festival, con musica e cibo di strada di qualità a due passi dal mare. Food Trucks da ogni dove propongono le loro migliori specialità, in un clima di festa garantito dall’accurata selezione musicale di Barley Arts Promotion. Lo street food di qualità è proposto da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, allestiti con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie.In Piazzale Fellini fino a Domenica dalle 18.





CINEMA IN ARENA



Domenica sera, ore 21, nel Parco del Sole di Misano Brasile, torna il Cinema sotto le stelle con la proiezione della commedia di Checco Zalone “Sole a catinelle”.



A Riccione, sabato sera, ore 21 e 15, per Cinema in Giardino, all’arena di viale Lazio, proiezione del film Jojo Rabbit, regia Taika Waititi.







CULTURA, MOSTRE E MERCATI



E’ partita la quarta edizione del Lonely Planet UlisseFest, la festa del viaggio per antonomasia in programma a Rimini dal 28 al 30 agosto, con tema "Il viaggio che faremo" non tanto e non soltanto come destinazione, ma come invito ad ascoltare, confrontarsi e riflettere sul futuro che ci attende da viaggiatori e cittadini del mondo. QUI tutte le info.





A Misano venerdì torna la Portovida: mercatini, artisti di strada e musica dal vivo offriranno la cornice ideale per una piacevole serata nell'incantevole lungodarsena di Portoverde dalle 18:00.





LE DISCO SI REINVENTANO



L'estate del Malindi non si ferma. A seguito del recente decreto che ha portato allo stop delle discoteche, il celebre locale di Cattolica ha deciso di proseguire comunque con la propria attività fino al termine della stagione, nel rispetto rigoroso delle normative in vigore e con un'attenzione particolare ai protocolli in materia di sicurezza. Il Malindi resterà aperto tutti i giorni dall'ora di pranzo fino alle 20 (venerdì e sabato anche a cena e domenica per l'aperitivo) con una proposta di ristorazione di alto livello accompagnata da intrattenimento musicale nelle forme consentite dai regolamenti. Niente balli in pista, dunque, e mascherine obbligatoria dalle 18 in poi, come previsto dai decreti.





“Disco Diva Limited Edition”: un’edizione straordinaria all’insegna della solidarietà, due eventi di altissimo livello artistico che andranno in scena il 28 e 29 agosto in piazza Municipio a Gabicce Mare. Venerdì sera un concerto statico e sabato una cena esclusiva. Parte del ricavato delle serate sarà devoluto in beneficenza al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Bergamo, promosso dalla Fondazione Teatro Donizetti, per sostenere chi è stato colpito dal covid 19 e che è in maggiore difficoltà.





Al Musica Riccione sabato è White Spirit Lounge Party, dress code total White. Cena con musica e spettacolo.

Lounge bar e ristorazione. Aperto fino alle 4 del mattino. 500 posti a cena con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazione tavoli QUI.











