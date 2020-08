Ciclismo: domenica il "Memorial Pantani" sulle colline romagnole, 26 squadre al via

Sport

Cesenatico

| 16:33 - 27 Agosto 2020

Foto di repertorio.

È ormai tutto pronto per l’edizione 2020 del Memorial Marco Pantani – Gran Premio Sidermec che si correrà domenica (30 agosto) con partenza da Castrocaro e Terra del Sole ed arrivo a Cesenatico.

26 le squadre iscritte alla gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia con la collaborazione del Panathlon Club Cesena del presidente Dionigio Dionigi e del vice Pino Buda, delle quali ben sette World Team: Astana Pro Team, Movistar Team, UAE Team Emirates, Team Ineos, NTT Pro Cycling Team, Trek Segafredo e Bahrain McLaren.

Fra i nomi di spicco quelli di Dylan Teuns, Jan Bakelants, Darwin Atapuma, Simone Velasco, Marco Canola, Samuele Battistella, Ben King, Francesco Gavazzi (già primo sul traguardo del “Pantani”), Ben Swift, Ivan Ramiro Sosa, Valerio Conti, Giovanni Visconti e tanti giovani di talento.



La gara misura 199 km in tutto e, dopo la partenza (ore 11,30) da Via Roma nel centro di Castrocaro e Terra del Sole, effettua un circuito cittadino di km. 3,800 da ripetersi 5 volte.

Lasciata Castrocaro Terme si affrontano vari saliscendi, tra cui quello di Grisignano e Rocca delle Caminate, prima di giungere nel centro abitato di Meldola.

Successivamente si affronta la salita di Teodorano e di Monte Cavallo, quindi la discesa per giungere nel centro cittadino di Borello. Troviamo poi l’ampio circuito di Montevecchio di km. 35,600 da percorrere 3 volte; questa parte del percorso comprende una salita di km. 5 con pendenza media del 6-8% e con punte massime del 13-14%Lì è posto il “Monumento Pantani” a 369 mt. slm., “tetto della corsa”. Tutti tre i passaggi sono valevoli per la classifica GPM.



Al termine dei tre giri, la corsa attraversa la frazione di Calisese, per poi attraversare il Castello di Longiano posto a 155 mt. slm., ed avviarsi poi verso Savignano sul Rubicone, Sala, via Fiorentina (passando davanti alla casa Pantani) Valverde di Cesenatico per un primo passaggio sotto lo striscione d’arrivo ed iniziare un circuito di km. 5,000 da ripetersi 4 volte, per un totale di km. 21,200.



La gara sarà trasmessa in differita alle 21.20 su Raisport, mentre sul sito www.gsemilia.it sarà possibile seguire la diretta testuale della corsa.



LE SQUADRE IN GARA AL MEMORIAL MARCO PANTANI:

Astana Pro Team

Bahrain - McLaren

Movistar Team

NTT Pro Cycling Team

Team Ineos

Trek Segafredo

UAE Team Emirates

Androni Giocattoli - Sidermec

Bardiani Csf Faizanè Vini Zabù KTM

Bingoal - Wallonie Bruxelles

Burgos BH

Caja Rural - Seguros RGA

Circus - Wanty Gobert

Gazprom Rusvelo

Nippo Delko One Provence

Rally Cycling

Amore & Vita

Colombia Tierra de Atletas - GW Bicicletas

D'Amico UM Tools

General Store - Essegibì - F.lli Curia

Giotti Victoria - Savini Due Team

Sangemini Trevigiani MG.Kvis

Team Beltrami TSA - Marchiol

Team Colpack- Ballan

Work Service Dynatek Vega