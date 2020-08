Meteo: finale d'estate tra caldo intenso e il ritorno delle piogge

Attualità

Rimini

| 16:22 - 27 Agosto 2020

Foto Pierluigi Missiroli.





Previsioni fine settimana a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com Emissione del 27/08/2020 ore 16:00sereno per gran parte della giornata, salvo per il transito di innocue velature nel pomeriggio-sera.assenti.minime comprese tra +19° e +23°, massime comprese tra +28° e +33°.moderati, da Sud-Ovest nell’interno, da Sud-Est lungo la costa.da poco mosso a mosso.molto alta.: perlopiù sereno al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio-sera, con cielo poco nuvoloso.pressochè assenti. Non si esclude lo sviluppo di brevi rovesci fra pomeriggio e sera su crinale appenninico e fascia costiera.minime comprese tra +19° e +24°, massime comprese tra +30° e +35°.moderati, in rinforzo da Sud/Sud-Ovest su rilievi e collina, da Sud-Est lungo la costa.mosso, molto mosso al largo.alta. Stato del cielo: nuvoloso per tutta la giornata.deboli-moderate a carattere di rovescio, più probabili fra metà mattinata e metà pomeriggio. Più stabile in serata.minime comprese tra +20° e +25°, massime comprese tra +26° e +31°.moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi.mosso.medio-alta.anche la nuova settimana inizierà sotto il segno dell’instabilità a causa del transito di altri fronti perturbati. Lunedì 31 Agosto e Martedì 1 Settembre saranno dunque giornate all’insegna del calo termico, della ventilazione sostenuta e del maltempo.Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook