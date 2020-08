VIDEO Rapina la farmacia con pistola e mascherina chirurgica: altro colpo a Rimini

Cronaca

Rimini

16:19 - 27 Agosto 2020

Rapinatore solitario in azione alla farmacia comunale 3 di Via Guadagnoli, al civico 46. Qui il malvivente è entrato verso le 12 di giovedì 26 agosto, il volto travisato da una mascherina e una pistola in mano, sotto la minaccia della quale si è fatto consegnare dalla dipendente il contante contenuto in cassa. L’uomo, una volta arraffato il bottino, che è ancora in corso di quantificazione, è fuggito e ha lasciato perdere le proprie tracce. Immediato è scattato l’allarme alla Polizia che, una volta sul posto, ha raccolto la testimonianza della dipendente. Ora saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza a fornire ulteriori particolari nella indagini e tentare di risalire all’identità del rapinatore.