San Leo: weekend all’insegna dei concerti: ecco gli appuntamenti

San Leo

| 15:35 - 27 Agosto 2020

I Radio Kom.

Proseguono a San Leo gli appuntamenti con “Andrà tutto in.. Musica” la rassegna musicale estiva all'ombra della bellissima fortezza di uno dei borghi più belli d’Italia.



Venerdì 28 Agosto appuntamento in Piazza Dante Alighieri alle 21.00 con il concerto del duo “Two for the road” composto da Beppe Ardito (voce e chitarra) e Paolo Sgallini (voce, chitarra e ukulele). Amici da una vita, i due musicisti uniscono i loro bagagli di esperienza per dare vita a canzoni trasmesse con amore ed emozioni verso la musica, il significato dello stare insieme e “condividere”.



Ancora musica rock domenica 30 agosto alle 21 con la tribute band Radio Kom. Nella spettacolare ambientazione del Parco Belvedere di San Leo arriva la band tributo a Vasco Rossi che farà rivivere le canzoni immortali del rocker di Zocca.